Softball, Europei 2021: Italia-Russia oggi in tv: orario, diretta tv e streaming

by Antonio Sepe

L'Italia del softball agli Europei 2019 - foto FIBS

La programmazione di Italia-Russia, prima gara degli Europei 2021 di softball. Le azzurre sono sia campionesse in carica che padrone di casa visto che la competizione si disputa in Friuli-Venezia Giulia. All’esordio in quel di Castions di Strada, la squadra guidata da Enrico Obletter insegue il 12esimo titolo continentale. Italia favorita alla vigilia, ma è vietato sottovalutare un avversario ostico come la Russia. Appuntamento alle ore 20:30 in diretta sul canale Sky Sport Collection. Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming su SkyGo per gli abbonati.

SEGUI IL LIVE DEL MATCH