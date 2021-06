Softball, Europei 2021: Italia a valanga sulla Bulgaria, termina 27-0

by Andrea Bellini

Italia Softball - Foto Fibs

L’Italia dà spettacolo anche nella terza partita del girone A degli Europei 2021 di softball femminile in corso in Friuli-Venezia Giulia. Le Azzurre dominano contro la Bulgaria, vincendo per 27-0, terzo successo in altrettante partite. Parte forte l’Italia fin dalla prima frazione, terminata 9-0 grazie al fuoricampo di Howard, che ha sbloccato il risultato, con il doppio di Cecchetti che ha portato in casa madre anche Piancastelli e Longhi. Non c’è mai stata storia, con le avversarie che si sono rese protagoniste di molti errori dal monte, mentre per l’Italia è da sottolineare la prestazione di una scatenata Giulia Longhi. Ora appuntamento questa sera alle 20, quando andrà in scena l’ultima sfida del girone contro l’Ungheria.

