Softball, Europei 2021: l’Italia apre con una vittoria anche la terza fase, battuta l’Olanda

by Giorgio Billone

Italia Softball - Foto Fibs

Adesso l’Italia è l’unica squadra imbattuta agli Europei di softball di Friuli-Venezia Giulia 2021. Le azzurre, che condividevano questo record con l’Olanda, in serata hanno battuto proprio le portacolori dei Paesi Bassi con un 1-2 di misura al termine di uno scontro decisamente equilibrato. Nel corso dei sette parziali le azzurre devono rimontare il punto dello 0-1 olandese con il doppio di Van Dalen, ma già nel primo inning arriva la parità a quota uno con Abacherli che trova una base, quindi ruba la terza per poi firmare il punto grazie all’ottima Carosone. Nel quarto inning il momento chiave dell’incontro: triplo di Filler che permette a Longhi, nonostante la contestuale eliminazione, di raggiungere la casa base per mettere a segno l’1-2 che è anche il punteggio finale grazie all’ottima prestazione di Cacciamani nei secondi finali. Finisce dunque con un successo delle azzurre un match che, a detta di molti, potrebbe riproporsi come finale della rassegna continentale.

E già in mattinata l’Italia aveva trovato un’altra vittoria contro la Germania con un netto 10-0 chiuso già in quattro inning. Sul diamante di casa le azzurre avevano così chiuso la seconda fase con soli successi, aggiungendo le tedesche alla collezione che già annoverava Repubblica Ceca e Spagna.