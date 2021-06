Softball, Europei 2021: esordio vincente Italia, Russia travolta 9-0

by Deborah Sartori

Italia Softball - Foto Fibs

L’Italia vince in quattro riprese e mezza per 9-0 contro la Russia nel match d’esordio agli Europei 2021 di softball, in corso di svolgimento in Friuli-Venezia Giulia. Sul diamante di Castions di Strada, in provincia di Udine, le Azzurre di Enrico Obletter partono bene conquistando due punti nel primo inning, ma l’attacco fatica. L’Italia si sblocca nel quarto inning e chiude la partita a metà della ripresa successiva, con 11 strike-out e nessun battitore russo capace di raggiungere la prima base. Un ottimo esordio per le Azzurre, attese lunedì dalla sfida contro la Polonia. Di seguito la cronaca del match.

LA PARTITA – L’Italia inizia alla grande, con Greta Cecchetti che trova tre strike-out e l’attacco russo finisce a zero. La smorzata di Fabrizia Marrone avvantaggia le Azzurre, che ottengono il primo punto con un sacrifice fly. Longhi gira bene e Carosoni firma il secondo punto azzurro, poi l’eliminazione di Longhi chiude il primo inning (2-0). Cecchetti la fa da padrona l’Italia elimina nove battitori russi su nove, ma l’attacco italiano fatica a girare e al termine del terzo inning il punteggio è ancora fermo sul 2-0. Nel quarto inning Cecchetti trova il nono strike-out e l’attacco italiano si sblocca con il fuoricampo di Piancastelli, che regala 3 punti all’Italia. Anche Filler colpisce bene e trova un altro fuoricampo e le Azzurre volano sul 9-0. Il lavoro poi lo completa Cecchetti, assolutamente padrona della pedana: altri tre strike-out e l’attacco russo rimane nuovamente a zero.