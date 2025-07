Un’altra giornata ricca di sport in tv quella di oggi, domenica 2o luglio, di seguito riportati canali e orari.

L’estate avanza, ma lo sport non va in vacanza. Anche oggi, domenica 20 luglio, sarà una giornata ricca di eventi sportivi. Per gli appassionati di motori ci sarà tanto da seguire, dal warm up del GP Cechia di questa mattina fino alla gara di questo pomeriggio. A proposito di due ruote, poi, prosegue il Tour de France con la 15esima tappa, Muret-Carcassone.

Avanti anche i Mondiali di Pallanuoto, con l’Italia protagonista nei quarti di finale contro la Grecia. Azzurri impegnati anche nella finale degli Europei U20 di basket, questa sera contro la Lituania. Spazio anche al tennis, alla Nations League di volley e tanto altro ancora.

PALINSESTO SPORT IN TV: MATTINA

02.00 Rai 2, Sky Sport Uno: NUOTO DI FONDO (Mondiali) – 4×1500 metri mista

03.00, Eurovision Sport: PALLANUOTO (Mondiali) – finale 15° posto Sudafrica-Singapore

04.02, Rai 2, Sky Sport Uno: NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – preliminari solo libero femminile

04.35, Eurovision Sport: PALLANUOTO (Mondiali) – finale 13° posto Australia-Cina

05.00, Sky Sport Tennis: TENNIS (ATP Los Cabos) – finale, Kovacevic-Shapovalov

06.10, Eurovision Sport: PALLANUOTO (Mondiali) – semifinali 9° posto, Giappone-Brasile

07.45, Eurovision Sport: PALLANUOTO (Mondiali) – semifinali 9° posto, Romania-Canada

09.40, Sky Sport MotoGP: MOTO GP (GP Cechia) – warm up

10.00, Rai 2, Sky Sport Uno: PALLANUOTO (Mondiali) – quarti di finale, Italia-Grecia

10.00, Eurovision Sport: ATLETICA (Europei U23) – 4a giornata, sessione mattutina

11.00, SkySport MotoGP, MOTO3 (GP Cechia) – gara

11.30, SkySport Tennis, TENNIS (ATP Gstaad) – finale, J.M. Cerundolo-Bublik

11.35, Eurovision Sport, Rai Sport: PALLANUOTO (Mondiali) – quarti di finale, Spagna-Montenegro

12.15, Sky Sport Uno, MOTO 2 (GP Cechia) gara

12.32, Rai Sport HD, NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – finale libero a squadre