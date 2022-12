Scherma, Cdm Vancouver 2022/2023: argento per la squadra maschile di spada

Si chiude con un altro risultato di rilievo il weekend della scherma italiana, che ha visto la squadra di spada maschile vincere la medaglia d’argento nella tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 a Vancouver. Il quartetto composto da Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo si è arreso in finale alla solita Francia campione del mondo, in un testa a testa infinito tra azzurri e transalpini. Entrati in gara dagli ottavi, gli azzurri hanno battuto con un certo distacco Spagna e Svizzera, soffrendo solo in semifinale contro Israele: dopo aver toccato il +10, infatti, il successo è arrivato solo di una stoccata, per 35-34. Poi, nell’atto finale, la sconfitta contro la Francia per 45-34.

Non riesce a ripetersi, invece, la squadra femminile, dopo il debutto trionfale di Tallinn. Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Giulia Rizzi, con quest’ultima che ieri ha vinto la prova individuale, si sono dovute accontentare della nona piazza dove essere passate per il tabellone dei “piazzamenti” in seguito alla sconfitta iniziale contro le padrone di casa del Canada per 32-31. Da qui, poi, i successi contro Germania, Stati Uniti ed Estonia.