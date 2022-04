Sampdoria-Roma, Mourinho: “La squadra sta giocando con stabilità. Zaniolo? Nessun caso”

by Daniele Forsinetti

José Mourinho - Foto Antonio Fraioli

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, alla vigilia del match contro la Sampdoria, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa: “Su Spinazzola abbiamo notizie positive, però è impossibile stabilire il momento esatto in cui tornerà in campo. Sono troppi mesi che non si allena con la squadra, comincerà ora in modo progressivo. La cosa più importante è che lui sta bene. Zaniolo invece è arrivato infortunato dalla Nazionale. Giovedì aveva un problema ai flessori e con noi non si è allenato, non è disponibile. Tutti gli altri stanno bene. Veretout non si è allenato con la squadra neanche oggi. Ci sono tanti giocatori che vanno in panchina con il proprio club ogni tanto ed è normale. Zaniolo è andato in panchina con la Lazio perché abbiamo adottato una strategia diversa per vincere una gara. Non c’è storia. Dopo va in Nazionale e quello che è successo non lo commento. E’ arrivato qui il giovedì mattina con il problema ai flessori. Non si è allenato ieri, venerdì e oggi e dunque non c’è storia. Di qua sembra che ci siano delle ossessioni per la situazione di Zaniolo. Se vuoi chiamare qualcosa in più chiama Nicolò o il suo entourage”.

RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA

“Giocare con la difesa a 3 ha dato stabilità alla squadra, penso che sia un modulo adatto alle caratteristiche della squadra come Zalewski o El Shaarawy che possono giocare come quinti. La squadra sta giocando con stabilità, penso che giocare a 3 ci abbia dato questa stabilità che manca da tempo. – ha spiegato il portoghese – Giocare con due dietro Tammy… c’è una dinamica che dipende da come l’avversario si cerca di adattare a noi. Abbiamo analizzato bene una squadra che conosciamo molto bene e abbiamo deciso di giocare con Oliveira e Cristante in una posizione più di controllo su Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Abbiamo diverse opzioni, poi avremo anche Zaniolo per altre soluzioni”.

“Qualche volta può succedere di avere un calo, succede quando non si ha ancora una mentalità per vincere qualcosa, se sei abituato a questo sai che non puoi permetterti cali di tensione. Dobbiamo pensare alla Sampdoria, a quel bellissimo stadio e alla difficoltà contro un tecnico bravo come Giampaolo, pensiamo ai tifosi blucerchiati innamorati della squadra e pensiamo alla squadra che ha bisogno di punti per la salvezza. Se vogliamo vincere, sappiamo che sarà difficile perché non possiamo giocare sotto il nostro potenziale, dobbiamo giocare bene per vincere”, ha concluso Mourinho.