Napoli-Lille, Raspadori: “C’è dispiacere. Non siamo scesi in campo come dobbiamo”

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la sconfitta per 4-1 in casa contro il Lille: “Il dispiacere è tanto, c’erano tante persone, non siamo riusciti a dargli una gioia. Non siamo scesi in campo come dobbiamo e con le qualità per farlo. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo in allenamento, con entusiasmo e intensità. Ci sono stati tanti errori tecnici, ritardo quando andavamo in pressione. Mancata ferocia e pulizia. Abbiamo fatto anche tante cose giuste, bisogna analizzare cosa abbiamo fatto bene e quelle meno, per poi ripartire”, ha concluso l’attaccante partenopeo.