Marc Marquez vince il Gran Premio del Qatar. Allo spegnimento dei semafori Franco Morbidelli scatta nel migliore dei modi e si mette davanti a tutti. L’italiano della VR46 cerca di fare il vuoto su Marc Marquez, che viaggia in solitaria. Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio si sfidano per la terza piazza, con lo spagnolo che sbaglia la misura per il sorpasso e i due si toccano, rientrando in pista in fondo alla classifica. Il pilota della Gresini viene penalizzato con un long-lap, mentre Di Giannantonio deve fare i conti con alcuni danni alla propria moto. A ereditare la terza posizione è un tenace Francesco Bagnaia, che non perde l’occasione per mettere pressione al compagno di squadra e passare in seconda piazza. Il tre volte campione del mondo viene però sorpassato nuovamente da Marquez dopo qualche tornata, con Maverick Vinales che ne approfitta per sfilare in terza posizione.

Vinales si dimostra in ottima forma, passando Marquez e poi superando anche Morbidelli. Il pilota della VR46 scivola poi in seconda posizione, con il numero 93 che passa in avanti. Morbidelli si trova poi a lottare strenuamente con Bagnaia. I due si incrociano più volte, con il ducatista che ha la meglio dopo una serie di tentativi. Sul finale, Marquez mette Vinales nel mirino, ma l’attenzione è spostata sul centro griglia. Jorge Martin perde infatti il controllo della sua moto, terminando violentemente a terra e venendo poi colpito da Di Giannantonio. Lo spagnolo viene soccorso dai sanitari, rimanendo a bordo pista per alcuni minuti prima di essere spostato al centro medico.

Il tracciato viene liberato e torna bandiera verde. Marquez ne approfitta per mettere a segno il sorpasso per la prima posizione. Con aria pulita, lo spagnolo firma il nuovo record della pista in 1:52.662. Marquez va a conquistare l’ennesima vittoria, la settima su otto gare. Secondo sul podio un ottimo Vinales, mentre chiude il podio Bagnaia. Quarta posizione poi per Franco Morbidelli e chiude la top cinque Zarco su una buona Honda.

LE PAGELLE DEL GP DEL QATAR

Marc Marquez: 9/10

Marquez vince ancora e torna a farlo in Qatar a undici anni dall’ultima volta. Lo spagnolo scatta in pole, ma viene sfilato da Franco Morbidelli e poi da Maverick Vinales. Il ducatista non demorde e riesce a tornare in testa alla classifica con ancora sette giri da completare.

Vinales: 9.5

Grande prestazione di Maverick Vinales, che però vede il suo podio a rischio a causa del warning per la pressione delle gomme. Lo scudiero della KTM occupa la prima posizione per alcuni giri, ma sul finale cede a Marc Marquez.

Bagnaia: 9.5

Buona gara di Francesco Bagnaia, che chiude in terza posizione. L’italiano, partito dall’undicesima posizione, riesce a rimontare fino al podio dopo un avvio di fine settimana difficile. Al termine della prova, Bagnaia ammette i rimorsi per la gara sprint di ieri, dove aveva raggiunto solo l’ottava posizione.

Morbidelli: 9

Ottima prestazione di Franco Morbidelli. L’italiano, partito nel migliore dei modi e leader nelle prime fasi di gara, viene poi risucchiato dal gruppo di testa. Il pilota della VR46 lotta con Bagnaia per il podio, ma si deve accontentare della quarta posizione.

L’ORDINE DI ARRIVO