Mondiali Qatar 2022, sondaggio in Portogallo: il 70% dei tifosi vuole Ronaldo in panchina

Anche i tifosi portoghesi scaricano Cristiano Ronaldo. E’ stato lanciato un sondaggio lanciato dal quotidiano sportivo A Bola, che ha posto ai suoi lettori un quesito molto semplice: Cristiano Ronaldo deve essere ancora titolare in nazionale? Per il 70% dei tifosi CR7 deve andare in panchina. Solo per il 30%, quindi, il miglior marcatore nella storia del calcio internazionale deve continuare a guidare l’attacco del Portogallo alla Coppa del Mondo. D’altronde A Bola alimenta la sua tesi con i numeri fin qui impietosi di Ronaldo in questo Mondiale: nelle prime tre partite ha collezionato un gol, zero assist, due cross effettuati, pochi dribbling (tre a partita e solo il 50% riusciti) e una media di appena il 55% su tutte le azioni compiute. Il Ronaldo del Qatar è molto più disconnesso dalla squadra e dal gol (0,66 tiri in porta a partita). Né Fernando Santos e né lo stesso CR7 sembrano aver trovato il modo di risolvere questo cortocircuito che turba il sistema di una selezione che pure si è qualificata per gli ottavi e che è stata una delle migliori nella fase a gironi in termini di gol (5° miglior attacco), possesso palla (4°), tiri (7°), dribbling (5°) e falli subiti (3°), ma il capitano ha contribuito poco a questi record. Portogallo che dovrà giocarsi la qualificazione ai quarti di finale nel match complicato contro la Svizzera, in programma martedì 6 dicembre alle 20 ore italiane.