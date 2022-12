Mondiali Qatar 2022, Casillas: “Mi piacerebbe che vincesse una tra Marocco e Croazia”

In occasione della presentazione del nuovo pallone per la fase finale del Mondiale in Qatar, Iker Casillas, ex portiere della Spagna campione del mondo nel 2010, ha parlato delle gare in programma da qui alla finalissima del 18 dicembre facendo il suo pronostico. Sottolineando chi gli piacerebbe vedere sollevare la Coppa del Mondo: “Vorrei vedere vincere una squadra che non ha mai avuto la possibilità di trionfare ad un Mondiale, come la Croazia o il Marocco”, ha detto l’ex estremo difensore del Real Madrid, come riportato da Sport.es “Ma ci sono anche squadre con una lunga tradizione calcistica, come l’Argentina, e anche una come la Francia, campione del mondo, che ha un’ottima generazione. Spero che giochino partite molto buone. Chi riuscirà a vincere sette partite sarà il migliore del torneo”.

Casillas si è soffermato anche sulla sua Spagna, eliminata agli ottavi dal Marocco: “Sicuramente è stata una delusione. Però sono convinto che i giocatori saranno più maturi al prossimo Mondiale e potranno dire la loro”.