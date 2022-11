Mondiale Qatar 2022: 1-1 tra Stati Uniti e Galles. Al gol di Weah risponde Bale su rigore

Termina 1-1 il match tra Stati Uniti e Galles, match valido per la prima giornata del gruppo B della fase a gironi del Mondiale 2022 in Qatar. La partita, disputata al Al Rayyan Stadium, è stata decisa dalle reti di Timothy Weah al 36′ e di Gareth Bale all’80’. Un punto a testa per le due squadre dunque, che si dividono le posta in palio e si posizionano alle spalle dell’Inghilterra a quota 3 punti.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

La cronaca

Nel primo tempo iniziano meglio gli Stati Uniti, che mettono maggiore ritmo e intensità in campo. All’8′ infatti c’è la prima chance per gli americani, con un’ottima iniziativa di Weah. Quest’ultimo infatti crossa al centro per Rondon, che devia verso la porta, ma si vede respingere la sua conclusione dall’estremo difensore gallese. Dopo questa occasione la partita si gioca soprattutto a centrocampo, con tanta lotta ma poche azioni fluide. Al 35′ però guizzo degli USA, che sbloccano il match con Timothy Weah. Il figlio d’arte infatti riceve il pallone in area da Pulisic e insacca con l’esterno alle spalle del portiere avversario. Dopo quattro minuti di recupero così si conclude il primo tempo, sul risultato di 1-0 in favore degli USA.

Nel secondo tempo il Galles entra con un altro spirito in campo, voglioso di agguantare il pareggio. I gallesi così realizzano un vero e proprio assalto nell’area di rigore avversaria, senza dar modo agli americani di affacciarsi in avanti per circa 20 minuti. Al 63′ tuttavia sono gli USA ad avere l’occasione per segnare, con un vero e proprio miracolo di Turner su un colpo di testa a botta sicura di Davies. Al 71′ poi altra chance per gli americani, in questo caso con una conclusione pericolosa di Pulisic. Il Galles dunque si salva e all’80′ pareggia, grazie alla rete di Gareth Bale su calcio di rigore. Zimmerman infatti entra in ritardo su Bale, causando un penalty inevitabile. Nel finale c’è molta tensione, con diverse ammonizioni, e dopo nove minuti di recupero l’arbitro mette la parola fine al match.