LIVE – Bollettino oggi, mercoledì 8 settembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA)

by Giona Maffei

Il live e la diretta della giornata di raccolta dati relativa al numero dei contagi aggiornati in Italia, per quanto concerne l’emergenza Coronavirus; il tutto in riferimento alla giornata di mercoledì 8 settembre. Continua il monitoraggio dei dati per valutare l’impatto dell’emergenza sul territorio. Dalla Sicilia alla Lombardia, ecco i numeri aggiornati: Sportface.it garantirà i dati in tempo reale ai propri lettori.

ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO

DATI NAZIONALI DI IERI: 4.720 nuovi contagi, 71 morti, 6.877 guariti, 106.505 tamponi molecolari, 563 in terapia intensiva

Di seguito c’è l’andamento delle regioni, che sono colorate in base al tipo di zona (rossa, arancione, gialla o bianca)*:



*i ‘nuovi contagi’ vengono calcolati sui risultati dei tamponi antigenici e molecolari, mentre viene riportato solo il conteggio del totale dei tamponi molecolari effettuati (non antigenici).

LOMBARDIA:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 510 nuovi contagi, 1 morto, 16.993 tamponi molecolari, 54 in terapia intensiva



PIEMONTE:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 242 nuovi contagi, 3 morti, 6.537 tamponi molecolari, 23 in terapia intensiva



EMILIA-ROMAGNA:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 396 nuovi contagi, 2 morti, 12.097 tamponi molecolari, 45 in terapia intensiva



VENETO:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 583 nuovi contagi, 3 morti, 10.504 tamponi molecolari, 49 in terapia intensiva



LAZIO:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 354 nuovi contagi, 5 morti, 8.520 tamponi molecolari, 63 in terapia intensiva



SICILIA:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 875 nuovi contagi, 29 morti, 9.442 tamponi molecolari, 116 in terapia intensiva



CAMPANIA:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 311 nuovi contagi, 7 morti, 7.643 tamponi molecolari, 26 in terapia intensiva



PUGLIA:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 119 nuovi contagi, 5 morti, 4.221 tamponi molecolari, 31 in terapia intensiva

TOSCANA:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 303 nuovi contagi, 8 morti, 7.571 tamponi molecolari, 53 in terapia intensiva

CALABRIA:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 245 nuovi contagi, 1 morto, 4.903 tamponi molecolari, 13 in terapia intensiva



LIGURIA:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 107 nuovi contagi, 1 morto, 3.543 tamponi molecolari, 8 in terapia intensiva



SARDEGNA:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 99 nuovi contagi, 3 morti, 2.873 tamponi molecolari, 30 in terapia intensiva

MARCHE:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 110 nuovi contagi, 0 morti, 4.813 tamponi molecolari, 20 in terapia intensiva



ABRUZZO:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 70 nuovi contagi, 0 morti, 2.238 tamponi molecolari, 6 in terapia intensiva



FRIULI-VENEZIA GIULIA:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 77 nuovi contagi, 2 morti, 3.497 tamponi molecolari, 13 in terapia intensiva



UMBRIA:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 104 nuovi contagi, 0 morti, 2.450 tamponi molecolari, 6 in terapia intensiva



BASILICATA:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 94 nuovi contagi, 0 morti, 1.263 tamponi molecolari, 3 in terapia intensiva



MOLISE:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 8 nuovi contagi, 0 morti, 265 tamponi molecolari, 0 in terapia intensiva



VALLE D’AOSTA:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 10 nuovi contagi, 0 morti, 103 tamponi molecolari, 0 in terapia intensiva

PROVINCIA DI BOLZANO:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 71 nuovi contagi, 0 morti, 906 tamponi molecolari, 7 in terapia intensiva



PROVINCIA DI TRENTO:

OGGI: dati non ancora pubblicati

IERI: 41 nuovi contagi, 0 morti, 645 tamponi molecolari, 0 in terapia intensiva