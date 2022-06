LIVE – Bollettino oggi, giovedì 23 giugno: contagi aggiornati in ogni regione

by Mattia Zucchiatti

Il bollettino COVID aggiornato oggi, durante la giornata di giovedì 23 giugno 2022. Presenti dati in tempo reale relativi a contagi, morti e guariti in ogni regione. Prosegue l’opera di monitoraggio quotidiano con i numeri dell’emergenza sanitaria sul territorio, i più rilevanti per focalizzarsi su regione per regione e che permettono di valutare il diffondersi del virus pandemico nel nostro Paese. Sportface.it vi terrà aggiornati in tempo reale sui numeri di ogni regione, non appena saranno resi disponibili per via ufficiale.

COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO

DATI NAZIONALI DI OGGI: Da comunicare

DATI NAZIONALI DI IERI: 53.905 nuovi contagi, 50 morti, 29.740 guariti, 56.202 tamponi molecolari, 216 in terapia intensiva

LOMBARDIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 9.301 nuovi contagi, 2 morti, 7.083 tamponi molecolari, 18 in terapia intensiva



PIEMONTE:

OGGI: Da comunicare

IERI: 2.436 nuovi contagi, 2 morti, 1.318 tamponi molecolari, 7 in terapia intensiva



EMILIA ROMAGNA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 4.585 nuovi contagi, 7 morti, 9.616 tamponi molecolari, 29 in terapia intensiva



VENETO:

OGGI: Da comunicare

IERI:5.664 nuovi contagi, 4 morti, 7.332 tamponi molecolari, 10 in terapia intensiva



LAZIO:

OGGI: Da comunicare

IERI: 6.593 nuovi contagi, 6 morti, 5.552 tamponi molecolari, 55 in terapia intensiva



SICILIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 3.793 nuovi contagi, 7 morti, 3.676 tamponi molecolari, 24 in terapia intensiva



CAMPANIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 4.889 nuovi contagi, 6 morti, 5.730 tamponi molecolari, 15 in terapia intensiva



PUGLIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 3.365 nuovi contagi, 1 morto, 13.427 tamponi totali, 11 in terapia intensiva



TOSCANA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 3.043 nuovi contagi, 4 morti, 1.822 tamponi molecolari, 9 in terapia intensiva



CALABRIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 1.288 nuovi contagi, 2 morti, 5.130 tamponi totali, 5 in terapia intensiva



LIGURIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 1.174 nuovi contagi, 1 morto, 1.140 tamponi molecolari, 4 in terapia intensiva



SARDEGNA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 1.902 nuovi contagi, 0 morti, 5.899 tamponi totali, 8 in terapia intensiva



MARCHE:

OGGI: Da comunicare

IERI: 1.167 nuovi contagi, 3 morti, 2.887 tamponi molecolari, 4 in terapia intensiva



ABRUZZO:

OGGI: Da comunicare

IERI: 1.117 nuovi contagi, 1 morto, 1.703 tamponi molecolari, 3 in terapia intensiva



FRIULI VENEZIA-GIULIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 1.217 nuovi contagi, 1 morto, 3.007 tamponi molecolari, 7 in terapia intensiva



UMBRIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 831 nuovi contagi, 1 morto, 3.244 tamponi totali, 1 in terapia intensiva



BASILICATA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 392 nuovi contagi, 1 morto, 206 tamponi molecolari, 0 in terapia intensiva



MOLISE:

OGGI: Da comunicare

IERI: 269 nuovi contagi, 0 morti, 582 tamponi molecolari, 2 in terapia intensiva



VALLE D’AOSTA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 75 nuovi contagi, 0 morti, 77 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



PROVINCIA DI BOLZANO:

OGGI: Da comunicare

IERI: 447 nuovi contagi, 1 morto, 351 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



PROVINCIA DI TRENTO:

OGGI: Da comunicare

IERI: 359 nuovi contagi, 0 morti, 231 tamponi molecolari, 0 in terapia intensiva