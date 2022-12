Juve Stabia-Gelbison oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto al Romeo Menti di Castellammare di Stabia per Juve Stabia-Gelbison, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I padroni di casa si trovano al quarto posto in classifica con 29 punti, ma sono stati sconfitti nell’ultimo turno e ora vogliono riscattarsi immediatamente. La compagine ospite, dal suo canto, non vince da diverse giornate e spera di ritrovare il sorriso in una partita estremamente complicata. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 23 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

