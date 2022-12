Il programma e i telecronisti sulla Rai di Francia-Polonia, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Uno dei più affascinanti incontri della fase a eliminazione diretta mette di fronte i francesi e i polacchi, ovviamente favoriti i campioni del mondo in carica, ma non è detto che non possa saltar fuori qualche sorpresa. Appuntamento alle ore 16 di domenica 4 dicembre, chi vincerà?

Francia-Polonia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni.