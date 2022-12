Coppa di Lega, Manchester City-Liverpool: polizia cerca il responsabile del lancio del bicchiere che ha ferito una ragazza

In Inghilterra la polizia sta ricercando chi, durante la partita di Coppa di Lega tra Manchester City e Liverpool del 22 dicembre, ha lanciato un bicchiere di plastica pieno di monete ferendo una ragazza di 15 anni. La Greater Manchester Police ha riferito che il lancio del contenitore per la birra, da un settore più alto verso quello sottostante, e’ stato un “attacco intenzionale” e ha chiesto a chiunque abbia informazioni sul responsabile di farsi avanti. La ragazza era stata curata in ospedale per la ferita alla testa.