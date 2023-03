Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2023: percorso e altimetrie di tutte le tappe

Il percorso con tutte le altimetrie e i dettagli delle sette tappe della Tirreno-Adriatico 2023, edizione numero 58 di quella che viene comunemente chiamata “corsa dei due mari”. Sette tappe con una cronometro e un arrivo in quota oltre a tante possibili “trappole” per gli uomini di classifica che vorranno arrivare a San Benedetto del Tronto per alzare il Tridente simbolo della corsa. Andiamo quindi a scoprire in maniera più approfondita cosa ci aspetta in ognuna delle frazioni previste.

TIRRENO-ADRIATICO 2023: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

La corsa si aprirà subito con distacchi tra i big, grazie alla cronometro individuale di 11,5 km con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. Prova ormai classica e adatta agli specialisti, con qualche scalatore che potrebbe subito perdere quei 20-30 secondi di troppo. Le due giornate seguenti sono sulla carta favorevoli ai velocisti, che a Follonica e Foligno dovrebbero prendersi la scena per poi attendere l’ultima tappa. Attenzione invece alla quarta tappa, con l’arrivo a Tortoreto e il circuito di 17 km da ripetere tre volte che presenta non poche insidie. La pendenza media al 4,5% inganna, perchè nel primo tratto di salita si tocca anche il 19%.

La frazione regina è però la quinta tappa, con l’arrivo in quota a Sassotetto. La salita finale, che arriva comunque al termine di una giornata molto mossa, misura 13,1 km con una media del 7,4% e punte del 14%. Chi vorrà vincere la corsa dovrà sicuramente muoversi qui. L’ultima occasione per provare a fare qualcosa sarà poi nella sesta tappa di Osimo, con un tracciato molto mosso e un altro finale in circuito con pendenze brevi ma molto arcigne. Nell’ultima giornata spazio di nuovo ai velocisti in quel di San Benedetto.

Tutte le altimetrie tappa per tappa

Lunedì 6 marzo

Prima tappa (cronometro individuale): Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (11,5 km)



Martedì 7 marzo

Seconda tappa: Camaiore – Follonica (209 km)



Mercoledì 8 marzo

Terza tappa: Follonica – Foligno (216 km)



Giovedì 9 marzo

Quarta tappa: Greccio – Tortoreto (219 km)



Venerdì 10 marzo

Quinta tappa: Morro d’Oro – Sarnano-Sassotetto (168 km)

Sabato 11 marzo

Sesta tappa: Osimo Stazione – Osimo (194 km)

Domenica 12 marzo

Settima tappa: San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto (194 km)