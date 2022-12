Cerignola-Monterosi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni inerenti La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cerignola-Monterosi, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La squadra pugliese ha avuto un andamento un po’ altalenante negli ultimi turni, ma nella scorsa gara è tornata al successo e ora vuole proseguire su questa strada. La compagine ospite, dal suo canto, ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque sfide e spera di ritrovare i tre punti per mantenere un buon margine sula zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 23 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

