Scherma, Coppa del Mondo spada Vancouver 2022: 18 azzurri nelle qualificazioni

Al via la tappa di coppa del mondo di spada di Vancouver 2022 della scherma, ci sono ben diciotto azzurri impegnati nelle qualificazioni, nove in campo maschile e nove in campo femminile. Proprio le donne sono le prime a iniziare nella notte italiana: già qualificate al tabellone principale per diritto di ranking Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola, devono salire in pedana per i turni preliminari Alessandra Bozza, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Giulia Rizzi, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Eleonora De Marchi e Elena Ferracuti.

Domani tocca agli uomini: già nel tabellone principale ai sedicesimi Federico Vismara, Andrea Santarelli e Davide Di Veroli, chiamati a tirare negli assalti dei turni preliminari Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Enrico Garozzo, Enrico Piatti, Filippo Armaleo, Nicolò Bonaga, Luca Diliberto e Giacomo Paolini.