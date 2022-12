Scherma, Coppa del Mondo spada 2022: la prima volta di Giulia Rizzi, suo il successo a Vancouver

Nella notte italiana, da Vancouver, è arrivato l’ennesimo successo per la scherma italiana in questo fine settimana di Coppa del Mondo. In Canada, dove sono in pedana spadisti e spadiste, c’è il primo oro di Giulia Rizzi, che ha sconfitto in finale 15-9 Man Wai Kong. Un cammino trionfale per l’azzurra, partito addirittura dalla fase a gironi, vinta senza perdere alcuna sfida. Poi la vittoria di misura, 15-14 sull’estone Kuusk e quelle più nette contro Brunner (15-10) e Kang (15-6); in semifinale un mezzo capolavoro nel 15-11 su Anna Kun, prima di sconfiggere nell’atto conclusiva la portacolori di Hong Kong. Si tratta del secondo successo nelle gare individuali per la spada italiana in questa CdM, dato che poche settimane fa a Tallinn si era imposta Alberta Santuccio.

Meno bene le altre azzurre, con Mara Navarria nona, Federica Isola decima, Nicol Foietta sedicesima e Rossella Fiamingo diciottesima. Si erano invece fermate al primo round Roberta Marzan, Sara Maria Kowalczyk Beatrice Cagnin, Alessandra Bozza e Alice Clerici. Poche soddisfazioni dalla gara maschile, con Andrea Santarelli migliore dei nostri in undicesima piazza. Eliminai al round dei 32 Vismara, Cuoro, Cimini e Piatti. Out tra i 64 invece Di Veroli, Paolini e Garozzo.

Il fine settimana di spada a Vancouver terminerà come di consueto con le due gare a squadre. L’Italia del CT Dario Chiadò nel team event femminile schiererà Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e proprio Giulia Rizzi. Nella prova maschile, invece, il quartetto azzurro sarà composto da Andrea Santarelli, Federico Vismara, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini.