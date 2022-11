Scherma, Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia del fioretto e della sciabola per la prossima tappa

Non è molto lontano un nuovo fine settimana di Coppa del Mondo di scherma, con le fiorettiste che inaugureranno la loro stagione a Belgrado e i colleghi che faranno tappa invece a Tokyo dal 9 all’11 dicembre. Il quartetto femminile sarà composto da Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, in una squadra che comprende anche Martina Batini, Olga Rachele Calissi, Camilla Mancini, Elena Tangherlini e le autorizzate Anna Cristino, Beatrice Monaco, Serena Rossini e Martina Sinigalia. Gli uomini schiereranno la formazione tipo, ovvero il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini. Convocati anche Giorgio Avola e gli autorizzati Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli

La sciabola sarà impegnata invece in Francia, ad Orleans, dall’8 al 10 dicembre. I convocati del ct Nicola Zanotti sono Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luigi Samele e Pietro Torre, che saranno in gara con gli autorizzati Francesco Bonsanto e Mattia Rea. Venerdì 9 entreranno in scena anche le sciabolatrici per gli assalti del tabellone preliminare. Si tratta di Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Claudia Rotili, mentre sono state autorizzate anche Benedetta Baldini, Sofia Ciaraglia e Benedetta Fusetti.