Scherma, Coppa del Mondo fioretto 2022: Marini formidabile, trionfa a Tokyo

Tommaso Marini non delude a Tokyo, dove si aggiudica la gara individuale della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Il vincitore dell’ultima edizione di CdM è riuscito a mettersi alle spalle il negativo debutto stagionale di Bonn con un’esaltante cavalcata conclusasi con il successo in finale per 15-13 sul transalpino Pauty. Marini, guidato a fondo pedana dal CT Stefano Cerioni, è riuscito a trionfare al termine di un assalto difficile, in cui è stato costretto più volte ad inseguire l’avversario. Il giovane anconetano nel penultimo atto era stato invece anche un po’ fortunato, sfruttando il ritiro per infortunio di Abouelkassem sul punteggio di 6-5. Proprio l’egiziano aveva estromesso nei quarti di finale Daniele Garozzo, che chiude la gara in quinta piazza.

Nona posizione per Alessio Foconi, mentre sono finiti più indietro gli altri nostri rappresentanti: fuori nei trantaduesimi Giorgio Avola (17°), Guillaume Bianchi (23°), Giulio Lombardi (25°), Davide Filippi (28°) ed Edoardo Luperi (30°), mentre nel round d’esordio si erano fermati Filippo Macchi e Damiano Rosatelli. Domani la tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Tokyo si concluderà con la competizione a squadre in cui l’Italia del commissario tecnico Stefano Cerioni si schiererà in pedana con il quartetto campione del mondo Marini-Garozzo-Foconi-Bianchi.