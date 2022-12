Scherma, Azzi: “Bilancio del 2022 estremamente positivo, ma strada lunga verso Parigi”

“Il bilancio del 2022 della Federscherma è estremamente positivo sia per il settore olimpico che paralimpico, ma soprattutto per la qualità del lavoro. Sappiamo che la strada verso Parigi 2024 è ancora lunga, ma siamo molto fiduciosi. Abbiamo valorizzato energie fresche e facce nuove, e chiudiamo col sorriso un anno di ripartenza”. Così Paolo Azzi, presidente della FIS, a margine della presentazione al CIP di ‘Back to White’, primo progetto di promozione della scherma paralimpica in un centro di unità spinale, quello dell’ospedale Careggi di Firenze.

“Ai successi dell’Europeo di Antalya e del Mondiale del Cairo un terzo della nostra squadra era composta da debuttanti, abbiamo colmato il buco lasciatoci dal Covid”, prosegue Azzi, che definisce poi il progetto Back to White “un punto di partenza: vogliamo replicare questa iniziativa anche in altre unità spinali, perché far conoscere l’opportunità rappresentata dalla scherma è uno dei nostri obiettivi”.