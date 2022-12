Coppa del Mondo, Alice Volpi trionfa a Belgrado nel fioretto: terza Palumbo

Dopo il successo di Tommaso Marini, vincitore questa mattina nella gara di fioretto individuale a Tokyo, sorride anche il fioretto femminile. Il merito è di Alice Volpi e Francesca Palumbo, rispettivamente prima e terza nella tappa di Coppa del Mondo a Belgrado (Serbia). La prima ha sconfitto in finale la campionessa tedesca Leonie Ebert. La seconda, giunta tra le migliori quattro, si è dovuta arrendere in semifinale proprio contro Volpi. Da segnalare la buona prestazione di Erica Cipressa, che ha chiuso al settimo posto, fermata solo ai quarti dalla compagna Volpi. Stop nei 16 per Elena Tangherlini, mentre nei 32 erano uscite Anna Cristino e Martina Sinigalia. Eliminate al primo turno le altre azzurre Martina Favaretto, Olga Rachele Calissi, Giulia Amore e Serena Rossini.