Running, presentato il 65° Campaccio Cross Country: al via Faniel e Battocletti

by Antonio Sepe

Eyob Faniel, Foto Fidal

E’ stato presentato al PalaBertelli davanti a cento studenti il Campaccio Cross Country, celebre gara di running giunta alla 65^ edizione. L’evento mito di caratura Gold del circuito World Cross Country Tour firmato da World Athletics, la Federmondiale di atletica leggera andrà in scena il 6 gennaio nella cornice dei prati attorno allo Stadio Angelo Alberti di San Giorgio su Legnano. Lo scorso anno ad imporsi furono Jacob Kiplimo e Tsehay Gemechu, e i nomi di spicco non mancheranno neppure questa volta. Su tutti Eyob Faniel, olimpionico a podio e capace di salire sul podio in occasione della maratona di New York, e Nadia Battocletti, neo medagliata europea di cross under 23, dopo il due titoli consecutivi under 20. Punto interrogativo per quanto riguarda la presenza dei fratelli Yeman e Neka Crippa, alle prese con delle riflessioni in seguito a quanto successo in occasione degli europei di cross.

In occasione della presentazione dell’evento, ha preso la parola il Sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin: “Ringrazio tutte le persone che lavorano alla realizzazione di questa manifestazione. Facciamo in modo che la 65^ edizione sia indimenticabile e sia una festa per celebrare i 100 anni di storia della Sangiorgese“. E’ intervenuto anche Gianni Mauri, Presidente Fidal Lombardia: “Essere qui è sempre un’emozione, sono colpito dal senso di comunità. Il Campaccio è tra i cross rinomati al mondo grazie alla sinergia e la serenità del lavoro insieme. Alle nuove generazioni chiedo di non dimenticare questi 100 anni di storia, nei quali ci sono gli ingredienti che hanno portato a questo incredibile successo“.