Running, posticipata al 6 novembre la Portogruaro Half Marathon

by Antonio Sepe

Veduta Portogruaro

E’ stata posticipata al 6 novembre la Portogruaro Half Marathon, che si disputa sui canonici 21,097 km. La scelta è stata inevitabile dato che nella data originaria, il 25 settembre, si era verificata una concomitanza con le elezioni politiche. Poco male per gli organizzatori, che hanno ripiegato su domenica 6 novembre – sei settimane dopo la data stabilita – e si preparano a vivere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Partenza e arrivo in Piazza della Repubblica, mentre il percorso toccherà oltre a Portogruaro anche Teglio Veneto e Gruaro. “Fin dal lancio dell’evento abbiamo riscontrato un grande interesse. Portogruaro è un gioiello che puntiamo a valorizzare ed il percorso offrirà splendidi scorci naturalistici” ha spiegato Maurizio Simonetti, presidente del Running Team Conegliamo ed è campione mondiale di corsa in montagna.