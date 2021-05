Running, Milano Marathon 2021: Titus Ekiru punta al bis di successi

by Davide Triolo

Il podio della Maratona di Milano 2018 - Foto Alessia De Gilio

La special edition della Generali Milano Marathon 2021 andrà in scena domenica 16 maggio, proponendo agli appassionati un parco atleti di tutto rispetto. Tra i runners élite che compongo l’entry list dell’evento meneghino vi sono Workenesh Edesa e Azmera Gebru, talentuose esponenti del fiorente movimento di running etiope, per quanto concerne la categoria maschile. Tra le donne, inoltre, performeranno in Lombardia ance Besu Sado e Bornes Kitur, credibili contendenti per il successo finale. Nel maschile, invece, presenti il keniota Titus Ekiru, campione in carica della manifestazione milanese e favorito per il bis, affiancato e contrastato da Leul Gebresilase, Asfefa Mengstu, Reuben Kipyego e Seifu Tura. Da evidenziare che la Milano Marathon sarà uno dei limitatissimi eventi disponibili in primavera, ottima vetrina e banco di prova per i runner in vista delle Olimpiadi di Tokyo.