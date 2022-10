Running, Maratonina di San Biagio: trionfa il trevigiano Esposito

E’ andata a Giacomo Esposito la terza edizione della mezza maratona organizzata dall’Atletica San Biagio. Il 28enne di Montebelluno ha vinto in 1h08’02”, precedendo il keniani Riungu e il gambiano Jaiteh. “Era la mia quarta mezza maratona nell’arco di un mese: più che pensare al tempo, vista anche la giornata calda, ho cercato di tenere come punto di riferimento Riungu e Jaiteh – ha spiegato Esposito, che il 9 ottobre ai Tricolori di Pisa aveva portato il record personale a 1h06’36” -. Abbiamo corso assieme per tutta la gara, sul cavalcavia di Cavriè, a un chilometro dal traguardo, ho provato ad allungare. Jaiteh si è staccato e sono riuscito a precedere Riungu. Una bella soddisfazione dopo due secondi posti. I miei prossimi impegni? Valuterò per un’altra mezza prima di fine anno. Poi, nel 2023, mi piacerebbe tornare a correre la maratona”.

Senza storia la gara femminile, dove a trionfare è stata Esther Wanui Waweru in 1h16’56”, davanti a Sonia Lopes e Vania Rizzà. “E’ stata una splendida domenica, con un clima che era difficile attendersi a fine ottobre – ha commentato Silvano Tomasi, presidente dell’Atletica San Biagio -. Abbiamo schierato circa 150 volontari ed è andato tutto per il meglio. Sono felice della vittoria di Giacomo Esposito, della bella prova degli altri atleti della società (quarto Victor Dominin, quinti Roberta Fregona e Mirela Djurdjevic, ndr) e della riuscita complessiva dell’evento”.

ORDINE DI ARRIVO UOMINI

1. Giacomo Esposito (Atl. San Biagio) 1h08’02”

2. Eric Muthomi Riungu (KEN/Atl. Saluzzo) 1h08’07”

3. Ousman Jaiteh (GAM/Trentino Running Team) 1h08’19”

4. Victor Dominin (Atl. San Biagio) 1h14’03”

5. Roberto Fregona (Atl. San Biagio) 1h14’49”

ORDINE DI ARRIVO DONNE

1. Esther Wangui Waweru (KEN/Atl. Brugnera Friulintagli) 1h16’56”

2. Sonia Lopes (Boscaini Runners) 1h23’44”

3. Vania Rizzà (Atl. Bassano Running Store) 1h28’04”

4. Martina Zanette (Atl. Ponzano) 1h31’27”

5. Mirela Djurdjevic (Atl. San Biagio) 1h31’51”