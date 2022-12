Running, il 31 dicembre torna la Mooney We Run Rome

Sabato 31 dicembre torna la Mooney We Run Rome. Dopo la parentesi estiva della We Run Rome By Night dello scorso 18 giugno, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km ritrova la sua abituale collocazione il giorno dell’ultimo dell’anno. L’evento, organizzato da Atleticom ASD, è inserito nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di Fidal Silver Label. Gode inoltre dei patrocini del Coni, Sport e Salute, di Roma Capitale e della Regione Lazio.

“Anche quest’anno – dichiara Camillo Franchi Scarselli, presidente dell’ASD Atleticom – vogliamo tenere fede allo spirito della We Run Rome, basato su gioia e condivisione con una partecipazione volutamente aperta a tutti, dai professionisti agli amatori, dai podisti italiani ai turisti esteri in viaggio a Roma. Non solo una competizione quindi, ma una grande festa dello sport.Siamo sopratutto orgogliosi di presentare Mooney quale Title Sponsor dell’evento, primaria realtà in Italia di proximity banking e online payments. Si tratta di un progetto che vedrà le due aziende unite nel segno di importanti valori condivisi quali: sport, talento e innovazione. Il supporto di Mooney alla We Run Rome, uno dei più grandi eventi nazionali e internazionali, è la dimostrazione che un’esperienza fisica sportiva come quella della corsa, può essere coniugata a quella digitale, creando un mondo di servizi accessibili a tutti”.

Giunta all’XI edizione, la Mooney We Run Rome comincerà alle ore 14 all’interno del perimetro storico della città. Il percorso attraversa le strade e le piazze più belle della Capitale e porta con sé tutta la poesia e il fascino della storia e della tradizione romana: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla, ogni anno un fiume colorato e festante di donne, uomini e bambini si riversa per le strade della città eterna.