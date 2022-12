Il calendario completo e il programma con gli orari degli Europei di cross 2022, in programma domenica 11 dicembre a Venaria Reale (Torino). Le prove si disputeranno all’interno del Parco La Mandria, con l’Italia che potrà contare su alcune punte di diamante come Yeman Crippa e Nadia Battocletti. Quest’ultima, in gara tra le Under 23, cercherà la quarta medaglia d’oro consecutiva in categorie giovanili. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni per seguire la manifestazione continentale.

ORARI, TV E STREAMING – Il programma prevede la prima gara alle 9:35 con gli Under 20, poi via via tutte le altre prove fino al culmine della prova senior maschile la cui partenza è prevista per le 13:10. In tutto saranno assegnati sette titolo europei. Le gare saranno trasmesse in diretta tv da RaiSport, ma gli appassionati potranno anche avvalersi della diretta streaming grazie a RaiPlay. Di seguito il dettaglio di tutti gli orari e il calendario completo.

Calendario Europei cross 2022 – domenica 11 dicembre

9:35 – U20 uomini (6 km)

10:03 – U20 donne (4 km)

10:30 – Staffetta mista (4 x 1,5 km)

11:30 – U23 uomini (8 km)

12:03 – U23 donne (6 km)

12:33 – Senior donne (8 km)

13:10 – Senior uomini (10 km)