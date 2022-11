Running, Epis alla Maratona di Valencia: “Clima favorevole e percorso vicino a mie caratteristiche”

“Di Valencia mi piace il clima: soffro tanto il freddo, trovare più di dieci gradi è bellissimo. E poi il percorso è vicino alle mie caratteristiche: poche curve che io odio, grandi rettilinei, la città e il pubblico che si fanno sentire e danno tanto calore”. Così Giovanna Epis si avvicina all’appuntamento di running con la Maratona 2022 di Valencia, in programma la prossima domenica. Epis, che quest’anno ha raccolto l’oro ai Giochi del Mediterraneo nella mezza maratona e il quinto posto agli Europei, lo scorso anno aveva chiuso in 2h25:20, e punta ad un risultato importante anche in questa edizione.