Running, Cansiglio Run 2021: Vecchietti e Mazzucco s’impongono nella 30 km

by Antonio Sepe

Matteo Vecchietti e Sara Mazzucco sono stati i protagonisti della Cansiglio Run, aggiudicandosi la 30 km. Il trentino ha avuto la meglio su Said Boudalia, spuntandola nel finale: “Ho cercato di gestire le energie, cercando di conservarle per l’ultima parte. Posso dire che questa scelta ha pagato. Nel finale ho persino sbagliato percorso, ma il vantaggio acquisito mi ha comunque permesso di vincere“. Piuttosto soddisfatto anche il rivale, nonostante la sconfitta: “L’obiettivo di questa parte di stagione sono i campionati dei 5 km di Pieve di Soligo. E’ stato un buon allenamento qui in Cansiglio” ha detto Boudalia. La giovane Sara Mazzucco, appena 20 anni, ha invece dominato. Oltre 10 i minuti di ritardo per la seconda classifica Chiara Moretto. La prova sui 42 km è andata a Luigi Vivian: “Qui mi sento a casa, me la sono goduta. Il contesto naturale è meraviglioso e le gambe andavano alla grande“. Al femminile ha invece trionfato Fabiola Giudici, in gran spolvero. Infine, nella 16 km hanno vinto Simone Masetto e Martina Brustolon. Di seguito le classifiche della gara:

UOMINI

42 km: 1. Luigi Vivian (Asd Nico Runners) 3h11’03”, 2. Nicola Divicari 3h24’36”, 3. Dante Tognotto (Team Km Sport) 3h25’00”, 4. Davide Morellini (Asd Vegan Runners) 3h39’02”, 5. Marco Dossi (Gp I Cagnon) 3h41’45”, 6. Mattia Tomasi 3h47’48”.

30 km: 1. Matteo Vecchietti (Atl. Valle di Cembra) 2h03’31”, 2. Said Boudalia (Atl. Trichiana) 2h04’28”, 3. Alessio Milani (Atl. Monfalcone) 2h09’53”, 4. Daniele Roccon (Vittorio Atletica) 2h10’48”, 5. Michael Bonsembiante (HRobert Running Team) 2h15’39”, 6. Alessandro Frison (Tornado) 2h17’51”.

16 km: 1. Simone Masetto (Atl. Trento) 1h11’43”, 2. Luca Emanuele (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) 1h12’50”, 3. Fiorello Pianon (Alpago Tornado Run) 1h14’20”, 4. Nicolò Petrin (Tornado) 1h14’32”, 5. Luca Dassiè (Atl. Villorba) 1h16’39”, 6. Alvaro Zanoni (HRobert Running Team) 1h16’53”.

DONNE

42 km: 1. Fabiola Giudici (Atletica 2000) 3h39’21”, 2. Elisabetta Luchese (Asd Scarpe Bianche) 3h57’40”, 3. Dubravka Seslija (Asd Scarpe Bianche) 4h17’06”, 4. Elena Bizzotto 4h30’56”, 5. Marzia Gelai (Bologna Trail Team) 4h36’25”, 6. Selenia Mazzon (Pol. Fossaltina) 4h46’36”.

30 km: 1. Sara Mazzucco (Dolomiti Belluno) 2h29’20”, 2. Chiara Moretto (HRobert Running Team) 2h40’19”, 3. Tamara Giorgi (Trieste Atletica) 2h40’52”, 4. Irene Palazzi (Podisti Cordenons) 2h40’57”, 5. Martina Zanette 2h43’28”, 6. Caterina Chiaradia 2h44’38”.

16 km: 1. Martina Brustolon (Run&Fun Oltre Team) 1h25’06”, 2. Erika Michielan (Amatori Atl. Chirignago) 1h30’42”, 3. Giulia Titton 1h31’39”, 4. Sara Tomè (Cimavilla Running Team) 1h31’42”, 5. Daniela Campolongo (Team KM Sport) 1h36’38”, 6. Elena Dal Cortivo (HRobert Running Team) 1h37’06”.