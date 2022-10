Running, Campionati Italiani mezza maratona: trionfo e personale per Yaremchuk e Chiappinelli

di Mattia Zucchiatti 6

Record personale per i due vincitori ai Campionati Italiani di mezza maratona a Pisa. Al femminile Sofiia Yaremchuk in 1h08:56, al maschile Yohanes Chiappinell, in 1h00:45. La 28enne portacolori dell’Esercito diventa la terza italiana all time, a meno di mezzo minuto dal primato di Nadia Ejjafini (1h08:27 nel 2011). “Non credevo di fare il personale – esclama – e sono davvero soddisfatta. Adesso punto alla maratona, il 30 ottobre a Francoforte”. Dietro bene Anna Arnaudo con 1h11:39 nell’esordio sulla distanza dei 21,097 chilometri con la migliore prestazione nazionale under 23. Sul terzo gradino del podio assoluto un’altra promessa, la ventenne ligure Aurora Bado (Freezone) che in 1h12:03 demolisce di oltre quattro minuti il personale. Quarto posto per Giulia Marangon (Atletica Vicentina) con 1h13:48.

Yohanes Chiappinelli, con il tempo di 1h00:45, trova la quinta posizione nelle liste italiane di ogni epoca. Alle sue spalle c’è Daniele Meucci (Esercito, 1h02:15), davanti al pugliese Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre), classe ’99, sceso a 1h02:21 e al siciliano Giuseppe Gerratana (Aeronautica, 1h02:48 PB). Si prende il successo under 23 al maschile Marco Fontana Granotto (Atletica Insieme Verona, 1h04:29). A festeggiare tra gli juniores Stefano Cecere (Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi, 1h06:36) e Greta Settino (Toscana Atletica Empoli Nissan, 1h189:50). Nei Societari di corsa il titolo maschile va all’Atletica Casone Noceto, alla nona vittoria consecutiva, mentre lo scudetto femminile va al Gs Lammari.