Ecco i risultati e le classifiche della Maratona di Parigi 2025, attesissimo e affascinante appuntamento che si è svolto nella capitale francese. Giornata da incorniciare per il keniano Benard Biwott, che si prende la vittoria odierna tagliando il traguardo in 2:05:25. Un tempo che, oltre a garantirgli la vittoria nella 48esima edizione della corsa disputata sotto la Torre Eiffel, gli consente di migliorare il suo primato personale. Inoltre, si tratta della seconda vittoria a stretto giro dopo quella di Francoforte, in Germania. Biwott ha sfiancato gli avversari cambiando decisamente il ritmo al 35esimo chilometro, sfoderando l’attacco che si è poi rivelato decisivo. Il secondo posto, infatti, va all’atleta di Gibuti Ibrahim Hassan, che paga 48 secondi di ritardo (2:06:13). A completare il podio, infine, è un altro keniano, Sila Kiptoo, in 2:06:21.

Decisamente più tirata, invece, la gara femminile, che ha visto in corsa per la vittoria tre atlete fino agli ultimi metri. Alla fine a vincere è stata l’etiope Bedatu Hirpa, che con il tempo di 2:20:45 ha vinto l’appassionante testa a testa con la connazionale Dera Dida, battuta di quattro secondi. Al terzo posto, leggermente staccata a 22 secondi, la keniana Angela Tanui.

Maratona Parigi 2025, risultati e ordine di arrivo delle due gare

GARA MASCHILE

Benard Biwott (ETH) 2:05:25 Ibrahim Hassan (DJI) +0:48 Sila Kiptoo (KEN) +0:56 Enock Kinyamal (KEN) Dominic Ngeno (KEN) Dinkalem Ayele (ETH) Tsedat Ayana (ETH) Edwin Kibichy (KEN) Timothy Kibet (KEN) Hailu Zewdu (ETH)

GARA FEMMINILE