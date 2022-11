I risultati e le classifiche della Maratona di Firenze di 2022, importante appuntamento di running che ha visto gli atleti sfidarsi, domenica 27 novembre, nella suggestiva cornice del capoluogo toscano. La gara maschile ha visto il trionfo dell’etiope Kebebe Fikadu Debele, che ha vinto il testa a testa nel finale con Samuel Lomoi. L’atleta etiope riesce ad avere la meglio sul keniano con uno sprint negli ultimi due chilometri: i due, infatti, erano assolutamente appaiati al 40° km, ma Debele riesce a chiudere anche con un discreto margine di vantaggio. Settimo posto per l’azzurro Khalid Jbari, che termina a 13″ dalla vetta, in 2:21.32, chiudendo in solitaria visto l’ampio distacco sia sullo statunitense Bijan, che lo ha preceduto, sia sull’austriaco Pell, che lo ha invece seguito. Chiude in top-ten anche Andrea Soffientini, che tiene testa al francese Ringard.

L’Etiopia trionfa anche nella gara femminile, che viene vinta da Tesema Atsede Baysa, la quale ha chiuso la gara in crescendo, incrementando il distacco negli ultimi 5 km sulle rivali, in particolare sulla keniota Tanui Rodah Jepkorir, che alla fine ha tagliato il traguardo con un ritardo superiore al minuto. Terzo posto per la runner del Rwanda, Mukandanga Clementine, che ha compiuto una splendida rimonta su Beyene Medhin, che è crollata nel finale. La prima italiana al traguardo è Denise Tappatà, che dopo il terzo posto nel titolo italiano assegnato di recente a Ravenna, chiude in 2:51.00 (+5″ sul tempo registrato in Emilia-Romagna), con ampio distacco dall’ucraina Gamera Tetiana, che ha corso con i colori dell’Atletica Sandro Calvesi. Subito dietro Tappatà, un folto gruppo di italiane, con Federica Proietti, Sabina Scollo ed Elisa Rullo a chiudere la top-ten.

Maratona Firenze 2022, risultati e classifiche

CLASSIFICA MASCHILE (top-10)

Debele Fijadu Kebebe (ETH) 2:08.45 Samuel Lomoi (KEN) 2:09.00 Abdo Ibrahim Abdi (BRN) 2:10.58 Rono David Kipkorir (KEN) 2:14.19 Boufars Hicham (MAR) 2:15.12 Mazaheri Bijan (USA) 2:17.07 Jbari Khalid (ITA) 2:21.32 Pell Johannes (AUT) 2:23.30 Soffientini Andrea (ITA) 2:26.36 Clément Ringard (FRA) 2:26.48

CLASSIFICA FEMMINILE (top-10)

Tesema Atsede Baysa (ETH) 2:25.12 Tanui Rodah Jepkorir (KEN) 2:26.21 Mukandanga Clementine (RWA) 2:28.00 Beyene Medhin (ETH) 2:30.32 Abdurkadir Genet Habela (ETH) 2:30.46 Gamera Tetiana (UKR) 2:36.26 Tappatà Denise (ITA) 2:51.00 Proietti Federica (ITA) 2:53.59 Scollo Sabina (ITA) 2:58.45 Rullo Elisa (ITA) 3:00.53

in aggiornamento