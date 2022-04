Rugby, Top10: definite le quattro semifinaliste che si contenderanno il titolo

by Andrea Bellini

Palla Rugby - Foto Hirobi CC0 Creative Commons

Nella giornata odierna si sono giocate tre partite valide per l’ottava giornata di ritorno del campionato di rugby Peroni Top10. I risultati hanno definito con una giornata di anticipo, rispetto alla chiusura della regular season, le quattro semifinaliste che si contenderanno il titolo di campione d’Italia, ovvero: Petrarca Rugby, Femi-CZ Rugby Rovigo, Valorugby Emilia e Transvecta Calvisano. In particolare, Rovigo ha superato a Roma la formazione della Polizia di Stato 43-12 conquistando anche il punto di bonus in una partita di fatto controllata in lungo e in largo. A Viadana, il Transvecta ha battuto la formazione di casa nel derby lombardo con il risultato di 35-24. Infine, a Piacenza i padroni di casa hanno ceduto di fronte alla Lazio, già retrocessa, con il punteggio di 22-31.

LA CLASSIFICA

Petrarca Rugby 73 punti

Femi-CZ Rugby Rovigo 57*

Valorugby Emilia 56

Transvecta Calvisano 53*

HBS Colorno 1975 44

Fiamme Oro Rugby 39

Rugby Viadana 1970 28

Sitav Rugby Lyons 26

Mogliano Rugby 1969 21

Lazio Rugby 1927 12

*1 gara in meno