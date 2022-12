Rugby, Giovanni Raineri nuovo commissario tecnico della Nazionale femminile

Giovanni Raineri è il nuovo commissario tecnico della Nazionale femminile di rugby. L’ex mediano d’apertura e centro della Nazionale, 23 caps tra il 1998 ed il 2003, prende il posto di Andrea Di Giandomenico, che ha guidato le azzurre per dodici anni e nell’ultimo appuntamento mondiale lo scorso ottobre in Nuova Zelanda, conquistando i quarti di finale.

“Sono felice ed emozionato per questa opportunità che la Federazione mi ha affidato – ha detto Raineri – Il gioco femminile d’elité è uno dei pilastri su cui poggia il rugby internazionale, sono fiero di assumere la guida tecnica della quinta squadra al mondo, consapevole della responsabilità che deriva da questo incarico e della difficoltà di confermare quanto raggiunto sino ad oggi. Ho già iniziato a visitare le Società, so che mi e ci aspetta molto lavoro ma ho trovato tanto entusiasmo nei nostri club e tante ragazze che, ispirate da quanto abbiamo ottenuto in questi anni, sono pronte ad alzare la mano ed a farsi trovare pronte se meriteranno la convocazione”.