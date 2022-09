Rugby: danni gravi e commozioni cerebrali, ex giocatori irlandesi denunciano la Federazione

Nuovo caso di denunce da parte di ex giocatori di rugby che sporgono denuncia contro la loro Federazione, la World rugby (Federazione mondiale), a causa delle commozioni cerebrali subite quando giocavano con i loro club. Questa volta è successo in Irlanda, dove tre ex giocatori hanno presentato una denuncia a Dublino contro la loro Federazione e i loro ex club per gli infortuni procurati durante la loro carriera. Il flanker David Corkery, 49 anni e 27 presenze in nazionale, il pilastro Declan Fitzpatrick, 39 anni e 7 caps, e Ben Marshall, 32enne che ha dovuto mettere fine alla sua carriera a causa delle commozioni subite, sono i tre che hanno sporto denuncia. Il loro legale, Maguire McClafferty, ha dichiarato di essere in contatto con diversi rugbisti intenzionati a citare in giudizio la Federazione. La procedura è stata ufficialmente avviata martedì scorso. La Irish Rugby Federation ha risposto con un comunicato in cui ribadisce che “il benessere dei giocatori è di fondamentale importanza. Stiamo rivedendo costantemente i nostri protocolli di sicurezza per tutti i giocatori. Il nostro approccio è basato sulla scienza, e include una gestione proattiva dei giocatori d’èlite con l’obiettivo di prevenire e curare gli infortuni”. Lo scorso febbraio Corkery ha rilasciato un’intervista dove dichiarava di aver riportato cosi tante commozioni cerebrali da “aver perso il conto”. Aveva anche spiegato di soffrire di depressione e insonnia a causa di tutto ciò. “Alcuni dei risultati che ho ottenuto non sono stati buoni. La mia testa mi preoccupa molto. Quando giocavo ero attento al mio corpo. e spesso venivo stordito. Poi mi svegliavo e pochi secondi dopo stavo già giocando”.