Rugby, Benetton: Traoré titolare nel derby con le Zebre in Championship

Il periodo natalizio è sinonimo di derby in United Rugby Championship. Il giorno della vigilia di Natale e il 31 dicembre vedranno la Benetton affrontare due volte le Zebre Parma. Domani, sabato 24 dicembre alle ore 13.30, i Leoni scenderanno in campo tra le mura amiche di Monigo. Nel Round 10 di United Rugby Championship dell’annata 2022/2023, i biancoverdi ospitano quindi le Zebre. Tra una settimana al Lanfranchi si giocherà il ritorno. Lo staff tecnico dei Leoni, diretto da Marco Bortolami, ha ufficializzato la formazione di domani. Nel triangolo allargato spazio a Rhyno Smith da estremo, mentre le ali saranno a sinistra l’ex Mattia Bellini e a destra Onisi Ratave. Al centro il confermato duo italo-argentino composto da Joaquin Riera, primo centro, e da Ignacio Brex secondo centro. Non cambia la cerniera in mediana, con l’apertura che sarà il Pumas Tomas Albornoz e da mediano di mischia agirà Alessandro Garbisi. In mischia si cambiano alcuni interpreti in prima linea: i piloni saranno a sinistra Cherif Traore e a destra Simone Ferrari; il tallonatore sarà Giacomo Nicotera. In seconda linea il duo italiano costituito da Marco Lazzaroni e Niccolò Cannone. In terza linea i flanker azzurri Giovanni Pettinelli e il capitano Michele Lamaro. Numero 8 è sempre Lorenzo Cannone. Da segnalare il ritorno fra i convocati di Riccardo Favretto.