Rugby, 35 le azzurre convocate da Ranieri per il raduno di Parma

Il CT della nazionale italiana femminile di rugby, Giovanni Ranieri, ha convocate 35 atlete, per il ritiro previsto dal 6 all’8 gennaio. Il raduno, programmato presso la Cittadella del Rugby di Parma, sarà un occasione importante per preparare il Tiktok Women’s Six Nations 2023. Alle 26 convocate iniziali si sono invitate 9 giocatrici, per dare spazio anche alle più giovane e accumulare esperienza internazionale. Questa la lista delle selezionate:

Capomaggi (Villorba), Cassaghi (Cus Milano), Cavina (Cus Milano), Cheval (Valsugana Padova), D’Inca’ (Villorba), Duca (Valsugana Padova), Fedrighi (Stade Toulousain), Frangipani (Villorba), Frison (Parabiago), Gai (Valsugana Padova), Giordano (Valsugana Padova), Granzotto (Unione Capitolina), Gronda (Cus Torino), Gurioli (Villorba), Margotti (Valsugana Padova), Maris (Wasps RFC), Muzzo (Villorba) Ostuni Minuzzi (Valsugana Padova), Paganini (Cus Milano), Rigoni (Valsugana Padova), Seye (Calvisano), Sgorbini (ASM Romagnat), Stecca (Villorba), Stefan (Valsugana Padova), Stevanin (Valsugana Padova), Vecchini (Valsugana Padova).

Atlete invitate: Buso (Colorno), Castellani (Colorno), Dosi (Colorno), Franco (Colorno), Locatelli (Colorno), Madia (Colorno), Ranuccini (Colorno), Rolfi (Colorno), Sillari (Valsugana Padova).