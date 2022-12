Italrugby femminile: Di Giandomenico lascia la guida tecnica

Andrea Di Giandomenico ha ufficialmente concluso la conduzione tecnica dell’Italrugby femminile dopo la qualificazione delle azzurre ai quarti di finale della Rugby World Cup 2022. Il Ct continuerà ad operare nell’ambito della formazione di allenatori e allenatrici, ruolo che ricopre nell’ambiente federale dal 2016. Il suo debutto risale al 5 febbraio 2010 ad Ashbourne, in occasione dell’incontro del Women’s Six Nations Irlanda-Italia: e si è rivelato il ct italiano più vincente di sempre. Di Giandomenico ha contribuito al raggiungimento del secondo posto nel Women’s Six Nations 2019 collezionando tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.