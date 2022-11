Boxe, un derby italiano per l’Europeo dei pesi piuma: Grandelli sfidante di Forte

di Mattia Zucchiatti 10

Dopo Alessio Lorusso e Matteo Signani, l’Italia avrà un terzo campione europeo nella boxe maschile. L‘European Boxing Union, infatti, dopo la decisione del campione in carica Kiko Martinez di lasciare la cintura europea vacante per inseguire una chance mondiale al limite delle 126 libbre, ha ordinato la sfida tra Francesco Grandelli e Mauro Forte, già designato contender dall’Ebu al titolo continentale dei pesi piuma.

Soddisfatto Alessandro Cherchi di Opi Since 82: “Dietro questa assegnazione ufficiale dell’European Boxing Union c’è un lavoro di management e di studio dei ranking davvero alacre. Nella boxe, sia dentro che fuori dal ring, il tempismo, la reattività e lo studio delle circostanze sono fondamentali per assicurarsi un esito favorevole. Non accade niente per caso. Siamo enormemente felici per questo derby: Forte e Grandelli hanno già dato prova della loro bravura, della tecnica che li contraddistingue. Il match che disputarono a Roma nel novembre 2021 fu sicuramente il match più bello della serata. Adesso avranno la possibilità di decretare chi è il miglior italiano nella categoria dei pesi piuma, con in palio una cintura di prestigio come l’Europeo, che nell’arco di questo anno è stata onorata da grandissimi match come Gill vs Guerfi e successivamente Gill vs Martinez. Sarà un incontro spettacolare”. La data dell’incontro è ancora da definire.