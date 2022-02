Boxe: morto ex campione italiano dei pesi massimi Bepi Ros

by Enrico Ricciulli

La boxe azzurra piange la scomparsa di Bepi Ros, ex campione italiano dei pesi massimi (dal 1970 al 1973) morto quest’oggi all’età di settantanove anni. A darne il triste annuncio la sua famiglia. La “Roccia del Piave” (questo il suo soprannome) era malato di Alzheimer ed era ricoverato nel Covid Hospital di Vittorio Veneto. Ros, che abitava in provincia di Treviso (Susegana) se ne va cinque giorni dopo il fratello Ernesto, campione italiano dei pesi medi. In carriera Bepi vinse da dilettante la medaglia di bronzo all’Olimpiade di Tokyo del 1964 e nell’ottobre del 1972 combattè a Londra per il titolo europeo contro il britannico Bugner. Perse solamente ai punti dopo quindici riprese.