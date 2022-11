Boxe, cambio di allenatore per Magnesi. Annunciato anche il ritorno sul ring

Dopo la prima sconfitta in carriera contro Anthony Cacace, Michael ‘Lone Wolf’ Magnesi ha deciso di cambiare allenatore, salutando dopo tre anni al maestro Mario Massai per affidarsi a Gesumino Aglioti. Il pugile italiano ha spiegato la sua scelta: “Ringrazio di cuore Massai per lo splendido cammino in cui mi ha accompagnato e guidato, ma si era rotto qualcosa. Non c’era più lo stesso feeling, quella magia che ci deve essere tra maestro e atleta. Dirgli addio è stata una scelta ponderata e necessaria, già durante la preparazione del match di aprile con Contreras c’erano cose su cui non ci siamo trovati bene. Con Aglioti abbiamo un bel rapporto da tempo, ci siamo sempre trovati bene. Posso solo dirgli di prepararsi, all’orizzonte ci sono grandi traguardi. Non vedo l’ora di ricominciare ad allenarmi seriamente per lavorare sulle piccole cose da migliorare, poi si parte con nuove pagine da scrivere. La prima a inizio 2023, con un incontro in grande stile ed importante per rilanciarmi nelle classifiche mondiali. Per adesso non posso dire di più”.

Anche la moglie-manager dell’atleta, Alessandra Branco, ha parlato del cambio di guida tecnica di Magnesi: “Non c’è che da ringraziare Massai per quanto fatto in questi anni, ha portato Michael a risultati importanti. Però per ogni cosa c’è un inizio e una fine. Se viene a mancare la sintonia, lavorare fianco a fianco può diventare controproducente. Aglioti è un tecnico che orbita nel pugilato da circa vent’anni e che ha affiancato professionisti di livello, dai campionati italiani a quelli mondiali. Nessuno dovrà insegnargli nulla, e potrà dedicarsi a Michael a 360 gradi”.