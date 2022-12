Sergio Massidda protagonista nella seconda giornata di gare ai Mondiali 2022 di sollevamento pesi, in corso a Bogotà. Il 20enne di Oristano realizza una grande prova nella categoria -61 kg, chiudendo con un totale di 293 kg, che gli valgono il nuovo record italiano. Gara tiratissima già nello strappo: l’azzurro riesce ad alzare ma non ad “incastrare” i 130 kg, per poi sbagliare anche i 132. L’atleta sardo non si scompone dopo due errori, e si ripresenta in pedana tentando l’assalto ai 135 kg. Assalto che va a buon fine e che gli vale il nuovo record italiano di specialità (migliorato di un kg, e fatto segnare dallo stesso Massidda pochi mesi fa).

Nello slancio, l’azzurro entra in gara con 158 kg ( a soli due kg dal record italiano di specialità, da lui detenuto), e poi tenta i 162 e i 164 (sia per lo slancio che per l’assalto al totale), ma in entrambi i casi, dopo una girata perfetta, manca la spinta. Con l’ottava posizione nella specialità e la quarta totale, comunque, Sergio Massidda rilancia prepotentemente la sua candidatura per un posto a Parigi 2024.