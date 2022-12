Pesi, Mondiali Bogotà 2022: giornata no per Lucrezia Magistris, è fuori gara

Giornata no per Lucrezia Magistris che finisce fuori gara ai Mondiali di Pesistica Olimpica, in scena a Bogotà, nella categoria 59 kg. Tra le 11 nella prova di strappo l’azzurra entra in gara con 98 kg, ma c’è il nullo a causa di un piccolo movimento del gomito destro. Al secondo tentativo però non fallisce. Nella terza prova c’è il tentativo di record con 101 kg, ma non va e per Magistris c’è il settimo posto di specialità. Nell’esercizio di slancio l’azzurra è la seconda a salire in pedana dopo la messicana Gomez a 114 e si propone con 115, un kg in più del record italiano, da lei stessa siglato agli Europei di giugno; benissimo la girata ma la spinta non riesce e il bilanciere sfugge dietro la schiena. Identico il secondo tentativo a 116. Stessa misura nella terza prova dove l’azzurra, dopo la girata, non riesce a chiudere a dovere l’esercizio.