Pallanuoto maschile, Grecia-Croazia in tv: data, canale, orario e diretta streaming finale bronzo Mondiali Budapest 2022

by Deborah Sartori

Pallanuoto

Inizia il conto alla rovescia per Grecia-Croazia, partita valevole come finale per il bronzo del torneo maschile di pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. La formazione ellenica, dopo la sconfitta in semifinale contro il Settebello del Ct Sandro Campagna, va a caccia di riscatto ma dovrà vedersela con la formazione croata, capace di battere ai quarti la Serbia e sconfitta in semifinale dalla fortissima Spagna. Chi si aggiudicherà la vittoria e conquisterà la medaglia di bronzo? L’appuntamento è per le ore 14.30 di domenica 3 luglio. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in diretta streaming su Rai Play (che garantisce la diretta anche in caso di sovrapposizione di eventi) e in differita tv in chiaro su Rai Sport + HD. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale.