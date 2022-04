Pallanuoto, Italia-Olanda domani in tv: canale, orario e diretta streaming Final Six World League femminile 2022

by Deborah Sartori

Setterosa

Tutto pronto per Italia-Olanda, prima semifinale della Final Six della World League europea 2022 di pallanuoto femminile. Il Setterosa di Carlo Silipo, qualificato direttamente alle semifinali in virtù del primo posto nel girone B, esordiranno nella Final Six contro le olandesi, che hanno superato 18-6 la Francia nei quarti di finale. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 12.15 italiane di sabato 23 aprile a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale.