Pallanuoto, Italia-Grecia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superfinal World League 2021

by Deborah Sartori

Settebello - Mondiali Budapest 2017 - Foto Sportface

Oggi in tv Italia-Grecia: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming la sfida del girone A delle Superfinal di World League 2021. Gli Azzurri di Sandro Campagna, dopo la vittoria in apertura contro il Kazakistan, proveranno ad alzare il livello per ottenere un’altra vittoria. La formazione greca è invece reduce dalla vittoria contro la Francia per 10-8 nel match d’esordio a Tbilisi, in Georgia.

DIRETTA TV E STREAMING – La partita è in programma alle ore 17.15 di domenica 27 giugno e sarà visibile in diretta streaming su All Aquatics . In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto e la cronaca per non perdersi nemmeno un’emozione.